Dybala, Inter ha corsia preferenziale sulle altre big. E i cileni sono di aiuto – SM

Dybala può essere davvero il colpo del mercato estivo per via del possibile status da parametro zero. Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter lavora sull’operazione per anticipare la concorrenza in attesa dai capire se ci sarà la rottura definitivamente con la Juventus

INVESTIMENTO PLURIENNALE – Come anticipato ieri, l’Inter continua a tenere sotto controllo la situazione Paulo Dybala (vedi articolo). A monitorare il tutto è Beppe Marotta, che aspetta novità da Torino. L’incontro previsto tra l’entourage dell’attaccante argentino e la società bianconera, in scena probabilmente giovedì, potrebbe portare alla rottura tra le parti. E in caso di rottura, l’Inter potrà sfruttare la sua corsia preferenziale per provare l’affondo e chiudere il colpo a parametro zero. La proposta nerazzurra, possibile per il bilancio grazie alle uscite dei cileni Arturo Vidal e Alexis Sanchez (vedi dettagli), in ogni caso è più alta di quella che ha in mente la Juventus per provare a trattenere Dybala. Oltre all’Inter, come riportato da Sport Mediaset, sul classe ’93 argentino ci sono anche il Tottenham in Inghilterra e le big spagnole.