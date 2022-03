Liverpool-Inter, le attività della vigilia: Inzaghi e Klopp in conferenza stampa

Liverpool-Inter di martedì sera in Champions League verrà presentata alla vigilia. Come da programma UEFA, la conferenza stampa di Inzaghi, così come quella del collega Klopp, è prevista rispettivamente dopo e prima dell’allenamento aperto al pubblico. Di seguito tutte le informazioni necessarie

VIGILIA INTERNAZIONALE – Definito il programma della vigilia in vista di Liverpool-Inter, ritorno degli Ottavi di Finale di UEFA Champions League 2021/22. Domani – lunedì 7 marzo 2022 – andrà in scena la doppia conferenza stampa. Inizia il Liverpool con l’allenatore Jurgen Klopp e un calciatore Reds alle ore 13:30 circa. Poi toccherà all’Inter con Simone Inzaghi e un calciatore nerazzurro alle ore 14:45 circa. Di mattina, a partire dalle ore 12:00, spazio ai consueti 15′ di allenamento aperto ai media presso il Centro Sportivo di Appiano Gentile (CO). Lo stesso nel pomeriggio, dalle ore 17:15 in poi, per i 15′ concessi dal Liverpool al pubblico.