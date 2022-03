Inter-Pomigliano, primo tempo ancora bloccato in Serie A Femminile

Inter-Pomigliano (vedi formazioni ufficiali) non cambia risultato dopo i primi 45′ di gioco. La 16ª giornata del Campionato di Serie A Femminile è bloccata sullo 0-0. L’Inter Women di Rita Guarino va alla ricerca dei tre punti casalinghi. Tra poco squadre in campo per il secondo tempo