Dybala KO preoccupa la Juventus ma adesso deve far riflettere anche l’Inter

Dybala non sarà protagonista nemmeno di questo weekend di Serie A causa infortunio. In casa bianconera probabilmente c’è una data cerchiata di rosso ma quella più rischiosa continua a essere il 1° luglio. L’Inter segue le evoluzioni a distanza, pur dovendo fare ragionamenti extra in sede di calciomercato

POCA JOYA – Tra meno di un mese andrà in scena Juventus-Inter, ultimo scontro diretto stagionale in casa nerazzurra. Probabilmente non sarà la sfida Scudetto in Serie A ma sicuramente saranno tre punti pesantissimi per entrambe le squadre. Vietato fallire. Ancora non è sicura la presenza di Paulo Dybala, ancora assente per infortunio. L’attaccante argentino preoccupa seriamente la Juventus, che non può più contare sul suo numero 10 argentino. L’infortunio di Dybala condiziona anche le trattative per il rinnovo di contratto, sempre in scadenza il 30 giugno 2022. E se la Juventus da mesi gioca al ribasso, un motivo ci sarà. Ciò che non torna è la convinzione dell’entourage di Dybala di strappare un nuovo ricchissimo contratto pluriennale. Considerando che l’Inter da tempo segue interessata la pista Dybala come possibile colpo a parametro zero, adesso la domanda è legittima: può essere un investimento giusto o è fin troppo rischioso? In attesa di mosse da Torino, l’Inter deve iniziare a riflettere attentamente su pro e contro di un’operazione simile. L’esempio perfetto è già in casa: Dybala nella rosa dell’Inter prenderebbe lo status di Alexis Sanchez, in tutto e per tutto. Cartella clinica e contratto pluriennale vanno pesati, insieme.