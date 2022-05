Dybala-Inter, c’è l’offerta ufficiale. Via libera di Zhang: le cifre – TS

Paulo Dybala e l’Inter. A differenza di quanto affermato dal Corriere dello Sport (vedi articolo), secondo Tuttosport il club ha presentato un’offerta ufficiale all’entourage del calciatore

INCONTRO – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, nella giornata di ieri è andato in scena un summit di oltre due ore fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del giocatore: sul piatto, scrive il quotidiano, un contratto di tre anni (più uno) a 7 milioni (bonus compresi) a stagione e diritti d’immagine completamente in mano al calciatore. L’accelerazione è arrivata dopo il via libera di Zhang, entusiasta del possibile arrivo dell’argentino, che sarebbe utile anche in ottica marketing. L’acquisto di Dybala, inoltre, sarebbe la prova da parte di Suning della volontà di costruire un’Inter più forte, in grado di lottare ancora per lo scudetto e di andare avanti in Europa.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino