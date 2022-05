Alvarez, non solo Inter: altro club di Serie A lo segue da almeno un anno – CdS

Agustin Alvarez, attaccante 20enne del Penarol, è considerato uno dei prospetti più interessanti per quanto riguarda il reparto offensivo. Su di lui, però, forte l’interesse di un club in particolare, in Serie A.

NON SOLO INTER – Agustin Alvarez è seguito da diversi club in Europa, attirando su di sé anche l’interesse dell’Inter che dicembre scorso ha incontrato l’entourage (vedi articolo). Il calciatore, però, è seguito anche dalla Fiorentina, che vuole sostituire Vlahovic. L’attaccante era già entrato nelle mire dei viola lo scorso inverno, perché è considerato un prospetto di grandi mezzi e valore, quindi il club viola avrebbe voluto anticipare la concorrenza, poi la questione legata alle percentuali sulla futura rivendita ha bloccato l’affare. Forse rinviato a giugno.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesco Gensini

