Mkhitaryian-Inter, accordo biennale. Ma la Roma non ci sta: rilancio – TS

Henrick Mkhitaryan ha l’accordo con l’Inter per un biennale. Secondo Tuttosport, però, la Roma è convinta di poter convincere il calciatore a rimanere alla corte di Mourinho

OFFERTA – Henrick Mkhitaryan è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. I nerazzurri hanno individuato nell’armeno la pedina ideale per il centrocampo, utile per far rifiatare Calhanoglu senza perdere qualità. Il club nerazzurro ha offerto all’armeno un biennale da 3,5 milioni, offerta che ha soddisfatto il centrocampista, pronto a sbarcare alla corte di Inzaghi. Contrariamente a quanto afferma il Corriere dello Sport (vedi articolo), secondo Tuttosport esistono ancora margini perché l’affare non vada in porto: la Roma, infatti, pensa di poter convincere il centrocampista a rimanere alla corte di Mourinho, confidando nelle capacità persuasive del tecnico portoghese.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino