Alvarez dal Penarol all’Inter? Incontro con l’agente, ma ora vede il Milan

Per Alvarez del Penarol il Milan fa sul serio. I rossoneri hanno incontrato oggi il suo agente, che aveva già visto l’Inter.

IL VERTICE – Incontro a Casa Milan fra Edgardo Lasalvia, agente di Agustin Alvarez del Penarol, e la dirigenza rossonera. Lo testimonia il sito di Gianluca Di Marzio, mettendo quindi una concorrente concreta per l’Inter. L’attaccante classe 2001 è un giovane uruguayano (omonimo di quello – argentino – del River Plate) e questi sono i primi contatti diretti in vista di un trasferimento in estate. Il giornalista segnala come mercoledì l’agente di Alvarez abbia incontrato l’Inter, mentre ieri è stato il turno della Fiorentina.