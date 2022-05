Bernardeschi torna di moda per l’Inter? Affondo solo in un caso – TS

Federico Bernardeschi non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Il centrocampista, secondo Tuttosport, potrebbe finire nel mirino dell’Inter

INCONTRO – Federico Bernardeschi è un nome che potrebbe tornare di moda per l’Inter. Il centrocampista non rinnoverà il suo contratto con la Juventus e, da luglio, sarà svincolato. Secondo quanto riferisce Tuttosport, ad inizio settimana è andato in scena un incontro fra Ausilio e Pastorello, tra gli altri agente proprio di Bernardeschi. Nel corso del pranzo fra i due, spiega il quotidiano, si è parlato anche del centrocampista, che potrebbe tornare nel mirino dell’Inter in caso di mancato rinnovo di Ivan Perisic.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino