Dybala, incontro con l’Inter per convincerlo: ma zero proposte ufficiali – CdS

Dybala, altro contatto con l’Inter per provare a convincerlo. Ieri, un suo rappresentante, si è trattenuto per un paio d’ore nella sede nerazzurra. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, il club non ha ancora presentato un’offerta ufficiale.

CONTATTO – Dybala-Inter, ieri un primo confronto diretto nel quale sono stati approfonditi tutta una serie di aspetti: da quelli tecnici (ruolo da protagonista), e quelli economici. All’agente non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale, probabile che se ne riparli la prossima settimana, visto che le parti, oltre a lasciarsi con estrema cordialità, si sono prese qualche giorno di tempo. Attenzione, però, alla Roma, che resta pienamente in gioco. Anche senza proposta ufficiale, però, l’intenzione dell’Inter è quella di offrire un triennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione come base fissa, a cui aggiungere una serie di bonus per arrivare a 7. Evidentemente, per l’Inter si tratta di un’offerta limite o quasi, visto che metterebbe Dybala nel gruppo dei giocatori più pagati, che comprende già Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.