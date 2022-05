Dybala aspetta solo l’Inter, Pedullà spiega: «Così da un mese: ecco i 4 punti»

Dybala fa gola a tanti ma è l’Inter a guidare la classifica di preferenza dell’argentino in uscita dalla Juventus. Pedullà – giornalista di Sportitalia – fa il punto della situazione sul suo futuro

PRIORITÀ NERAZZURRA – L’Inter è in prima fila per Paulo Dybala a parametro zero. L’addio dell’attaccante argentino alla Juventus non significa addio all’Italia, come confermato dal collega Alfredo Pedullà: “Su Dybala ripetiamo: a) vuole restare in Italia; b) oggi aspetta solo l’Inter; C) aprirà all’estero (quanti nomi inutili) solo se si chiudessero le porte in Italia; d) vorrebbe giocare la Champions League. È da un mese così, abbiamo ancora qualche posto sul pullman”. Questo l’aggiornamento odierno del giornalista di Sportitalia attraverso i propri account social.