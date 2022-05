Ranocchia da capitano a leader silenzioso dell’Inter ma c’è (più di) un ma

Ranocchia non conosce ancora cosa gli prospetterà il futuro da calciatore. Quella di domenica potrebbe essere la sua ultima partita con l’Inter. E chissà se riuscirà a mettere piede in campo a San Siro per chiudere al meglio. La parabola nerazzurra del difensore classe ’88 può ancora riservare alcune sorprese, anche se stavolta sembra difficile un finale da matrimonio rinnovato

ULTIMA APPARIZIONE – Il ritiro di Javier Zanetti fu un trauma per ogni tifoso interista. La nomina di Andrea Ranocchia a nuovo capitano dell’Inter anche, in un certo senso. Perché avrebbe dovuto aprire un nuovo ciclo. E invece il centrale difensivo azzurra durò appena una stagione, poco più. Poi la (prima) cessione in prestito a gennaio come primo viavai da Milano. E di contratti scaduti, poi rinnovati al ribasso. In oltre dieci anni di Inter, Ranocchia ha cambiato ruolo e status. Da capitano – declassato – a leader silenzioso… ma senza giocare. Ed è il primo ma: Ranocchia in questa stagione ha messo insieme appena 9 presenze, di cui 5 da titolare per via dell’emergenza difensiva in rosa. Le 5 apparizioni in Serie A, le 3 in UEFA Champions League e quella – decisiva con il bel gol contro l’Empoli! – in Coppa Italia non possono bastare. In Inter-Sampdoria di domenica potrebbe fare cifra tonda: 10 presenze, 5 da titolare e 5 dalla panchina. Da gregario.

Ranocchia ormai vicino all’addio all’Inter

Ranocchia ha giocato complessivamente sei partite complete con la maglia nerazzurra in questa stagione. Confermandosi come ultimo nelle gerarchie difensive dell’Inter, escludendo dal conteggio – per ovvi motivi – vedi focus ). Il classe ’88 italiano non vede il campo da oltre due mesi. E non è mai stato davvero “centrale” nei progetti di, che si è inventato di tutto dietro pur di non utilizzare Ranocchia nelle partite più importanti. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 è realtà. Così come il rinnovo al momento congelato. Le parti potrebbero ridiscutere di un nuovo prolungamento last minute, ma a cifre ancora più basse. Ed è il secondo ma: ne varrebbe la pena? Forse è arrivato il momento dell’addio, una volta capito il nuovo ruolo, contribuendo allo svecchiamento della rosa.