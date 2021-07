Dumfries primo nome dell’Inter dopo Hakimi ma situazione congelata: le ultime – SI

Dumfries probabilmente è il miglior profilo sul mercato per rinforzare la fascia destra dell’Inter rimasta orfana di Hakimi. Pedullà, in apertura di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, conferma il gradimento nerazzurro ma frena i facili entusiasmi di inizio mercato

EREDE A DESTRA – L’Inter ha deciso di prendersi una pausa di riflessione sicuramente non breve sul mercato dopo aver ceduto Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. E – soprattutto – in attesa di liberarsi degli esuberi. Ad assicurarlo è il giornalista Alfredo Pedullà che, dagli studi di Sportitalia, non ha dubbi sul primo nome sulla lista nerazzurra: Denzel Dumfries del PSV Eindhoven (vedi focus). Se l’Inter avesse la disponibilità, il classe ’96 olandese sarebbe l’esterno destro giusto per sostituire Hakimi. Bisogna capire se Dumfries sarà ancora disponibile sul mercato più avanti, quando l’Inter potrà avanzare una proposta concreta al PSV. Pertanto, tutti gli altri nomi restano in lizza, a partire dall’alternativa Hector Bellerin dell’Arsenal.