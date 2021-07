Dalbert lascia l’Inter: operazione in chiusura! Via pure Joao Mario – Sky

Dalbert è pronto a lasciare l’Inter “quasi” a titolo definitivo, mentre questa sarà la formula dell’addio di Joao Mario. Gianluca Di Marzio, in collegamento da Londra per “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, dà una doppia novità sui nerazzurri.

TRATTATIVE IN CONCLUSIONE – Gianluca Di Marzio annuncia: «Due uscite in vista per l’Inter. Sappiamo che è molto importante per il bilancio fare delle cessioni quanto prima. Joao Mario in chiusura al Benfica, entro domenica. Sarà la prima operazione di Rui Costa come nuovo presidente (vedi articolo). Poi Dalbert Henrique al Trabzonspor in prestito con obbligo di riscatto a sette milioni di euro. Queste sono le due operazioni».