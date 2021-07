Vanheusden torna all’Inter: firmato un nuovo contratto pluriennale ma ora sarà rossoblù – SI

Vanheusden è un “nuovo” giocatore dell’Inter, che in queste ore sta definendo anche il suo futuro imminente. Praticamente il presente calcistico del difensore belga. Come riportato da “Sportitalia”, non ci sono molti dubbi sul fatto che giocherà in maglia rossoblù, in Serie A, in prestito. Ma dove?

BIVIO ROSSOBLÙ – Il ritorno di Zinho Vanheusden all’Inter è cosa fatta, manca solo l’annuncio. Il centrale difensivo belga classe ’99 ha firmato un nuovo contratto quinquennale, con scadenza 30 giugno 2026, con il Club nerazzurro, che ora potrà prestarlo in Serie A. Il Genoa è di molto in vantaggio per assicurarsi le sue prestazioni sportive ed è praticamente in chiusura, ma occhio alle sorprese. Il Cagliari, infatti, sta tentando un ultimo – disperato – tentativo estremo, probabilmente tardivo, per portare Vanheusden in Sardegna. Questo l’ultimo aggiornamento di Sportitalia. L’unica certezza sembra essere cromatica. Il futuro di Vanheusden è nerazzurro (vedi focus) ma il presente rossoblù: l’Inter sta definendo l’operazione in prestito con il Genoa, riuscirà il Cagliari a scombinare i piani? Tornato a Milano, il 21enne belga – prossimo a compiere 22 anni (il 29 luglio, ndr) – sembra ormai destinato in Liguria. L’annuncio già nelle prossime ore?