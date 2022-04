Dumfries, addio all’Inter? Due big europee si muovono: lo scenario – TS

Denzel Dumfries sta disputando un’ottima stagione con la maglia dell’Inter, tanto da attirare gli interessi di due big del calcio europeo. L’olandese lascerà Milano in estate? Il punto di Tuttosport

ADDIO? – Denzel Dumfries, arrivato la scorsa estate per sostituire Achraf Hakimi, è diventato un elemento fondamentale della rosa dell’Inter. La stagione dell’olandese, si legge sul Tuttosport, è contraddistinta da una crescita continua tanto che, adesso, può essere definito il titolare della fascia destra nerazzurro. La crescita del numero 2 nerazzurro, però, non è passata inosservata. Secondo quanto riferito dal quotidiano, l’olandese è finito sul taccuino del Bayern Monaco e del Tottenham. Marotta non vorrebbe privarsi di un elemento fondamentale della rosa ma la sensazione, secondo il quotidiano, è che un’offerta da 35/40 milioni verrebbe quantomeno presa in considerazione. In caso di cessione a quelle cifre, i nerazzurri realizzerebbero una netta plusvalenza: il calciatore è arrivato a Milano dal PSG per poco meno di 12,5 miloni.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna