Allegri: «Juventus in finale con l’Inter, divertente! Favoriti? Vediamo»

Allegri si è espresso in zona mista sulla finale di Coppa Italia che vedrà la Juventus opposta all’Inter (vedi articolo). L’allenatore bianconero è contento di aver raggiunto l’ultimo atto.

ANCORA CONTRO – Il 2-0 alla Fiorentina porta la Juventus in finale di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter per la quarta volta in stagione. Ne parla Massimiliano Allegri: «La Juventus per l’undicesimo anno si gioca un titolo, credo sia un bel risultato. Nuova sfida con l’Inter stimolante? È divertente, poi sarà una bella serata di calcio in una città meravigliosa come Roma. Non lo so se arriviamo da favoriti, andiamo lì a cercare di vincere la partita poi vediamo se siamo favoriti o no».