Di Marzio: «Zaniolo, sì Roma a cessione in un caso. La percentuale Inter»

Gianluca Di Marzio ha parlato della possibile cessione di Nicolò Zaniolo da parte della Roma e della percentuale che andrebbe all’Inter.

FUTURO – Queste le parole da parte di Gianluca Di Marzio nel corso del podcast Buongiorno calciomercato. «Attenzione al futuro di Zaniolo perché ci sono delle squadre che si stanno muovendo dall’estero. Il West Ham, il Borussia Dortmund, il Tottenham che già aveva provato a prendere Zaniolo d’estate. E la novità è legata al fatto che la Roma valuta seriamente la cessione di Zaniolo. Apre alla cessione di Zaniolo in questo mercato di gennaio a fronte di un’offerta di minimo 35 milioni di euro, anche perché l’Inter ha il 15% sulla vendita di Zaniolo. E quindi per incassarne almeno 30 la Roma chiede questa cifra. Vedremo se arriveranno delle offerte concrete. E quindi nel caso Zaniolo poi potrebbe essere sacrificato in questo mercato di gennaio e poi chiaramente sostituito».