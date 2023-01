Graziani: «Skriniar non cambia le stagioni, se va via ne trovi un altro»

Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della Supercoppa Italiana vinta ieri dall’Inter oltre che del rinnovo di Milan Skriniar.

UN ALTRO – Secondo Ciccio Graziani, Milan Skriniar non è insostituibile: «Su Skriniar c’è stata una gestione sbagliata. L’Inter doveva mettere una deadline, non può dipendere da un giocatore. Il Napoli ha perso Koulibaly e sembrava la fine del mondo. Ha preso Kim e guardate che stagione sta facendo. Skriniar non è tra quei giocatori che può determinare la stagione dell’Inter. La società gli offre uno stipendio altissimo. Se va via lui, ne trovi un altro. Non mi sembra sia un grosso problema. L’errore è che l’Inter doveva rinnovarlo prima». In questi giorni dovrebbe arrivare una risposta da parte del difensore.

DIECI PUNTI – Graziani ha poi continuato parlando della Supercoppa e del Campionato: «Io vedo che molti giocatori dell’Inter stanno bene. Questa squadra riesce ad esprimersi al meglio solo in alcuni tipi di partite. Perde invece tempo e terreno in altre. Ottimo che abbia vinto, senza toglierle nessun merito. Ieri però il Milan non aveva ne capo ne coda. In Campionato però l’Inter è 10 punti dietro il Napoli. nella partita singola può succedere di tutto. Ma non è normale che con questa rosa sei a meno dieci dalla prima. Mi auguro che da oggi ci sia un’altra stagione da dover giocare». Se lo augurano tutti i tifosi interisti, che con qualunque risultato non smettono di sostenere la squadra. I numeri di San Siro ne sono la conferma.