Sabatini: «Lukaku ottima operazione di calciomercato, non di calcio»

Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Sportiva, dove ha parlato di Inter, nello specifico dell’operazione che ha riportato Lukaku a Milano.

OPERAZIONI – Sandro Sabatini è tornato a parlare di Romelu Lukaku: «Lukaku è stata una splendida operazione di calciomercato, complimenti ad Ausilio. Non si sta rivelando una splendida operazione di calcio. Dal punta di vista commerciale hai affittato a 20 milioni un giocatore che avevi appena venduto a 115. Attenzione perché ora ha 30 anni. È un giocatore che tra 5 anni non varrà 100 milioni perché ha dei problemi fisici. Aggiungo poi su Gagliardini, tanto criticato, che secondo me è un buon centrocampista, un buon giocatore. Non vale come i tre titolari dell’Inter, ma nemmeno come il colpevole di tutti i mali». Gagliardini si è infatti lamentato del suo utilizzo nelle passate stagioni.