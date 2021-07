Dalbert, offerta del Trabzonspor ma c’è ancora distanza con l’Inter – SI

Dalbert rimane in uscita dall’Inter. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, l’offerta del Trabzonspor per il terzino brasiliano non soddisfa i nerazzurri, che restano in attesa di un rilancio.

DOMANDA E OFFERTA – Chiusa la questione Achraf Hakimi, l’Inter deve ora occuparsi delle cessioni degli esuberi per trovare le risorse necessarie per sostituire l’esterno marocchino. Su Dalbert ci sono due club: il Trabzonspor e il CSKA Mosca. Dopo il mancato riscatto del Rennes, l’Inter vuole cedere il brasiliano in prestito solo con l’inserimento di un obbligo di riscatto. L’offerta del club turco si aggira per il momento sui 5 milioni di euro, mentre la richiesta dell’Inter è di 7 milioni. Per questo motivo, la società nerazzurra si aspetta un rilancio del CSKA Mosca. Quella di Dalbert è una cessione che aiuterebbe l’Inter a regalare a Simone Inzaghi un nuovo esterno destro. Il nome preferito è quello di Denzel Dumfries del PSV Eindhoven, che potrebbe però chiedere addirittura 20-25 milioni dopo l’ottimo Europeo dell’olandese.