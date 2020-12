Dalbert, giÃ  finita con il Rennes. Un nuovo club ci prova per gennaio

Dalbert, già finita con il Rennes. Un nuovo club ci prova per gennaio

Dalbert Henrique Inter

Dalbert sembrerebbe aver già concluso la sua esperienza in Francia con la maglia del Rennes. Secondo quanto riportato da to10.gr però, il calciatore però avrebbe ricevuto l’interesse di un nuovo club in vista di gennaio.

NUOVO CLUB – Dalbert in estate è stato ingaggiato dal Rennes in prestito con diritto di riscatto fissato a dieci milioni. La sue esperienza però sembrerebbe essere già conclusa in Francia, visto lo scarso utilizzo e le prestazioni poco convincenti. In vista del mercato di gennaio però, sembrerebbe essersi fatto avanti l’Olympiakos, che già si era interessata al ragazzo. L’affare potrebbe essere agevolato dal fatto che il difensore Ruben Vinagre, calciatore di proprietà del Wolverhampton e in prestito in Grecia, potrebbe ritornare proprio in Premier League.

