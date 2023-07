Cuadrado in sede all’Inter: attesa per l’annuncio e non soltanto

Cuadrado ha fatto il passaggio formale in sede all’Inter, dopo aver svolto le visite mediche e l’idoneità sportiva. Per il colombiano adesso è il momento della firma del contratto.

SI CHIUDE – Juan Guillermo Cuadrado è di fatto già un giocatore dell’Inter, anche se manca ancora l’annuncio. Questo arriverà da stasera in avanti, ma il colombiano ha svolto le visite mediche in mattinata e nel pomeriggio è arrivato in sede per la firma sul contratto. Adesso c’è attesa sia per il comunicato ufficiale sia per le sue prime parole. Questo perché, inevitabilmente, che Cuadrado passi dalla Juventus all’Inter (seppur da svincolato) è un qualcosa che fa scalpore.