Correa convinto dalla cessione: sei club interessati – SM

Joaquin Correa cerca spazio e un rilancio per la sua carriera. Ecco perché, in queste ore che ci avvicinano alla fine del calciomercato, l’argentino sta seriamente prendendo in considerazione l’opzione di lasciare l’Inter. Con ben sei squadre interessate, come riporta Sport Mediaset.

SEI INTERESSATE – Joaquin Correa potrebbe davvero lasciare l’Inter in questi ultimi giorni di calciomercato. Un feeling mai sbocciato nonostante un grande inizio quello tra l’argentino e il club nerazzurro. La panchina contro il Monza ha ulteriormente convinto il Tucu a salutare Milano e a trasferirsi, con ben sei squadre interessate a lui. In Italia c’è il Torino, che però non scalda Correa. Poi in Spagna sia Betis che Siviglia. In Inghilterra il Bournemouth. In Francia il Lille e infine, in Germania, il Lipsia. Ora la palla è in mano al giocatore e, naturalmente, al club nerazzurro, che attende la giusta offerta.