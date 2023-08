Sanchez in attesa dell’Inter, chiarezza sull’ingaggio – SM

Contestualmente alla cessione di Joaquin Correa, l’Inter è pronta a riaccogliere in squadra Alexis Sanchez, reduce da una stagione all’Olympique Marsiglia. Come riporta Sport Mediaset, in caso di arrivo, il cileno vedrà un ingaggio decisamente ridimensionato rispetto all’ultima esperienza in nerazzurro.

ATTESA – Alexis Sanchez scalda i motori e aspetta l’Inter. Per un suo ritorno in nerazzurro da svincolato, serve prima confermare la cessione di Joaquin Correa. Dopodiché il cileno potrà essere il quarto attaccante a disposizione – nuovamente – di Simone Inzaghi. Chiarezza sull’ingaggio: corposo ridimensionamento nelle cifre rispetto alla scorsa esperienza in nerazzurro. Conclusasi, peraltro, con una lauta buonuscita.