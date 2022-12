Conte ci prova di nuovo: nel mirino un altro giocatore dell’Inter

Antonio Conte torna a guardare in casa Inter per rinforzare il suo Tottenham. Nel mirino c’è un difensore della rosa di Simone Inzaghi.

DIFENSORE – Antonio Conte punta a rinforzare la difesa del Tottenham. Secondo quanto riporta Football Insider, il club londinese è interessato a Stefan De Vrij. Il difensore olandese andrà in scadenza di contratto con l’Inter a giugno. I discorsi per il rinnovo ci sono già stati. Gli inglese potrebbero però offrire un contratto più importante all’ex Lazio per bloccarlo già a gennaio.

STRATEGIA – De Vrij era già stato cercato dal Tottenham lo scorso gennaio. Secco no dell’Inter che non voleva privarsene a stagione in corso. Situazione diversa ora, la società nerazzurra davanti a un’offerta potrebbe pensare di lasciare partire l’olandese. Evitando così di perderlo a zero a giugno. Sul centrale c’è anche l’interesse dell’Atletico Madrid (vedi articolo).