Agresti: «Brozovic e Kovacic di livello, Modric pazzesco. Per l’Argentina…»

Una delle due semifinali Mondiale sarà Croazia-Argentina. Da un lato Brozovic, Modric e Kovacic dall’altro Messi. Secondo Agresti, per la Seleccion sarà dura

SCONTRO − Stefano Agresti presenta la semifinale tra Croazia e Argentina: «Il centrocampo dei croati è veramente sorprendente, li dai per morti ma Modric è pazzesco e gli altri due sono grandi giocatori di spessore internazionale che in grandi partite si fanno sentire. Tu parti con Modric, Brozovic e Kovacic. La Croazia ha eliminato il Brasile ma ha tenuto palla quanto il Brasile, ha vinto senza rubare niente. Sempre dentro molto la partita. Per l’Argentina sarà dura, a meno non è piaciuta per niente fino ad ora. Non è una squadra con creatività a parte Messi. Tira fuori pochissimo altro da tanti altri giocatori che ha. Partita alla pari». Le sue parole su Radio Radio.