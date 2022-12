Su De Vrij non c’è solo l’Atletico Madrid: piace anche in Premier League

L’accordo per il rinnovo di Stefan De Vrij non è ancora stato trovato. Sul centrale olandese non c’è soltanto l’interesse dell’Atletico Madrid.

DE VRIJ – L’Atletico Madrid è alla ricerca di un rinforzo in difesa. Uno dei nomi che che piacciono è quello di Stefan De Vrij. Il contratto del centrale olandese scadrà a giugno, manca ancora l’intesa per il rinnovo. Secondo Fichajes, l’Inter è disposta a offrire tra i 3 e i 3 milioni e mezzo, contro i 4 che chiede il giocatore. I Colchoneros sono pronti a inserirsi nella trattativa. Gli spagnoli non sono però gli unici interessati al 30enne nerazzurro.

PREMIER – Già lo scorso anno si era parlato di un interesse dell’Everton per De Vrij. L’interesse dalla Premier League rimane, cambiano però le squadre interessate. Sull’olandese ora ci sarebbero il Leicester e l’Aston Villa. Grossi problemi economici queste squadre non li hanno. L’Inter non può quindi permettersi di perdere tempo. Rimane da capire quanto sia nelle intenzioni della società rinnovare il difensore, anche in seguito alle ultime notizie uscite su Chris Smalling (vedi articolo).