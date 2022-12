Inter, freddo ritorno ad Appiano Gentile: Onana ‘scalda’ l’allenamento

L’Inter è tornata ad Appiano Gentile dopo il mini ritiro a Malta , trovando certamente un clima differente e ben più freddo. La notizia di giornata è certamente il ritorno di Onana (vedi articolo), in attesa di ritrovare Lukaku, atteso proprio domani (sabato)

FREDDO RITORNO – L’Inter di Simone Inzaghi ha lasciato Malta per fare ritorno ad Appiano Gentile dove oggi ha già ricominciato a lavorare in vista del prossimo impegno, ovvero l’amichevole con il Real Betis fissata per sabato 17 dicembre (vedi calendario). La notizia di giornata in casa nerazzurra è il ritorno di André Onana, in attesa di Romelu Lukaku che si rivedrà domani (sabato). Intanto i nerazzurri lavorano nel freddo clima di Appiano, scaldato dai grandi sorrisi e dalla carica di Onana.