FOTO – Olanda, Sneijder a Dumfries e compagni: «Forza! L’ultima volta…»

IN BOCCA AL LUPO – L’Olanda di Denzel Dumfries e Stefan de Vrij sfida l’Argentina di Lionel Messi e Lautaro Martinez con l’obiettivo di conquistare la semifinale dei Mondiali in Qatar. Un in bocca al lupo speciale alla squadra di Louis van Gaal arriva da un grande ex Orange ed Inter, Wesley Sneijder. L’ex numero 10 ricorda come nel 2014 l’Olanda andò vicinissima alla finalissima sempre contro l’Albiceleste: “Buona fortuna! L’ultima volta ci siamo andati vicini. Puoi farcela!”.

Sneijder su Intagram torna al 2014 quando Olanda e Argentina andarono ai rigori.