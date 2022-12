ESCLUSIVA IN – Radu, l’agente Damiani: «Gran portiere, merita piazza importante! Non resta alla Cremonese»

Radu aveva iniziato la stagione da titolare alla Cremonese, in prestito dall’Inter, ma complice anche un infortunio non gioca più dal 9 ottobre. Ora i grigiorossi hanno scelto di puntare su Carnesecchi, perciò è in vista un nuovo trasferimento: il suo agente Damiani, in esclusiva a Inter-News.it, aggiorna sulla situazione.

MERCATO IN ARRIVO – Per Ionut Andrei Radu a gennaio si preannuncia un nuovo cambio di maglia, dopo aver giocato nella prima metà di stagione in prestito alla Cremonese. Il portiere resta di proprietà dell’Inter, ma dopo gli ultimi sviluppi legati ai grigiorossi si sta cercando una nuova sistemazione. Di questo ne ha parlato la nostra redazione col suo agente, Oscar Damiani.

Damiani, cosa succederà con Radu nel mercato di gennaio?

A Cremona non rimarrà, visto che hanno fatto delle scelte diverse. Ha diritto e merita di giocare, quindi stiamo discutendo e vedendo qual è l’opportunità che gli si presenta per andare eventualmente a giocare. Stiamo valutando.

Si è parlato negli ultimi giorni di squadre di Serie A, Serie B ed estere su Radu. C’è una preferenza?

Valuteremo. Adesso è inutile fare discorsi, è ancora prematuro. Vediamo cosa propone il mercato in Italia e all’estero, non c’è preclusione. Lui vuole giocare, vediamo. È un grande portiere e merita una piazza importante.

