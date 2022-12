Brambati: «Marotta ha incontrato Juventus! Club potente, all’Inter invece è diverso»

Massimo Brambati in diretta sulle frequenze di TMW Radio ha svelato un clamoroso retroscena riguardo il possibile ritorno di Beppe Marotta alla Juventus e dei motivi per cui – secondo lui -, l’attuale Amministratore Delegato dell’Inter dovrebbe lasciare Milano.

INCONTRO CON LA JUVENTUS – Brambati svela in diretta un retroscena riguardo un presunto incontro tra l’attuale Amministratore Delegato dell’Inter e la Juventus. L’ex calciatore inoltre spiega il motivo per cui dovrebbe lasciare Milano: «Vi do una notizia: qualche giorno fa Beppe Marotta si è incontrato con John Elkann. Ad avermi dato questa notizia è la stessa persona che nel 2017 mi ha anticipato l’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Da qui a dire che lascia l’Inter questo non lo so. Con lui ritorna anche Antonio Conte? Mi fermo qui perché potrei anche andare avanti. Perché Marotta dovrebbe scegliere di andare via dall’Inter? La Juventus è sempre della galassia Agnelli che potrà anche passare dei brutti momenti, ma è pur sempre qualcosa di potente e solido. Dall’altra parte mi sembra che Marotta stia un po’ camminando sulle uova insieme all’Inter. In qualche occasione l’ho anche criticato, ma dal punto di vista dell’Amministratore è uno dei numeri uno in circolazione».

ALLA RIPRESA – Brambati poi esprime una sua opinione anche sul ritorno dell’attaccante belga: «Recupero di Romelu Lukaku? Dipende dall’allenamento fisico e mentale. Lui non è un leader carismatico ed ha una macchina fisica che ha bisogno di una preparazione certosina o ricadrà sempre nelle noie muscolari che lo stanno caratterizzando».