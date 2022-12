Radu già scaricato dalla Cremonese: avrà nuova squadra, ma non l’Inter – TS

Radu continua a non convincere anche con la maglia della Cremonese. La squadra grigiorossa lo ha già scaricato e ora l’Inter è nuovamente costretta a trovare al rumeno un’altra sistemazione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, per il portiere possibile il passaggio a una squadra francese.

NUOVA SQUADRA − Dopo la brutta stagione dello scorso anno con l’Inter, condita dall’errore decisivo con il Bologna, Ionut Andrei Radu in estate è stato mandato in prestito alla Cremonese. Il suo inizio di stagione con la maglia grigiorossa è stato anche molto positivo. Il rumeno si è distinto in diversi incontri effettuando interventi spettacolari e spesso decisivi. Con il passare del tempo però l’idillio è finito e gli errori da parte sua hanno ricominciato a essere abbastanza frequenti. Questo, assieme a un infortunio, ha portato la Cremonese a rimpiazzarlo con Marco Carnesecchi che, grazie a delle ottime prestazioni, è divenuto il portiere titolare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Radu è pronto a lasciare Cremona già a gennaio per approdare in Francia. Da quanto si legge il Saint-Étienne, squadra che milita in Ligue 2, è molto interessata al portiere di proprietà dell’Inter. Per Radu in vista un nuovo prestito, ma di certo non il ritorno all’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino