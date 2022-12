Skriniar, via libera Inter al rinnovo! Ma il messaggio del PSG è solo ‘parziale’ – CdS

Skriniar continua a non rinnovare il contratto con l’Inter, anche se dal PSG per il momento giungono messaggi confortanti (vedi articolo). Il Corriere dello Sport segnala la strada spianata ma anche un avvertimento.

LA SITUAZIONE – Se per Milan Skriniar il PSG ieri, attraverso il suo presidente Nasser Al-Khelaifi, si è sfilato per gennaio di certo il messaggio non vale per la prossima stagione, non avendo svelato i piani successivi. Questo è l’avvertimento che dà il Corriere dello Sport, aggiungendo però come il difensore voglia restare all’Inter. La trattativa con Skriniar prosegue, con l’obiettivo di chiudere in tempi brevi. La dirigenza rimane ottimista, anche per i segnali lanciati dallo stesso giocatore che preferisce Milano a Parigi. Skriniar vuole però che anche la società gli venga incontro, garantendogli un’offerta aumentata. Quella del PSG era da nove milioni e mezzo a stagione, la proposta dall’Inter a sei milioni. Servirà avvicinarsi alla cifra arrivata da Parigi, non necessariamente colmare tutta la distanza. L’idea dell’Inter è chiudere il discorso rinnovo con Skriniar prima della fine del 2022, ma servirà un altro sforzo. Con il suo entourage c’è un dialogo continuo, anche a distanza, e occhio alla presenza di Piero Ausilio a Malta (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno