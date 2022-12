Lautaro Martinez ancora male, in Argentina-Australia solo tre peggio – TS

Lautaro Martinez ha deluso le aspettative anche nel match di ieri che è valso i quarti di finale alla sua Argentina. Nel successo per 2-1 contro l’Australia, secondo le pagelle di Tuttosport, l’attaccante dell’Inter è stato non solo il peggiore dei suoi ma anche il quarto peggiore in campo.

ANCORA NON CI SIAMO − Lautaro Martinez continua a offrire prestazioni ben al di sotto delle sue possibilità. L’attaccante dell’Inter nei quasi trenta minuti giocati, recupero incluso, ha sbagliato per ben due volte davanti alla porta. I suoi errori sarebbero potuti costare caro all’Argentina, visto che l’Australia aveva appena siglato la rete del 2-1 e sfiorato il pari. Secondo le pagelle di Tuttosport Lautaro Martinez con il suo 5 è stato il peggiore in campo dei suoi. Peggio di lui hanno fatto solo gli australiani Mathew Ryan, Mitchell Duke e Riley McGree che sono riusciti addirittura a portare a casa un 4 in pagella.

Fonte: Tuttosport – Roberto Colombo