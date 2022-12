Ausilio in ritiro a Malta con l’Inter: occhio a un possibile scenario di mercato – CdS

Il direttore sportivo dell’Inter, Ausilio, sarà a Malta con la squadra per il ritiro invernale che inizierà già oggi (vedi articolo). Il Corriere dello Sport ipotizza un possibile scenario di mercato.

PRESENZA NON CASUALE? – Nell’aereo che porterà l’Inter a Malta questo pomeriggio ci sarà posto anche per Piero Ausilio. Il direttore sportivo sarà al seguito della squadra nei cinque giorni di ritiro invernale. Per il Corriere dello Sport la sua presenza può valere anche per discorsi legati al mercato. Nello specifico, la presenza di Ausilio è giudicata un segnale sulla trattativa con Milan Skriniar per il tanto atteso rinnovo di contratto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno