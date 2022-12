Handanovic e Cordaz ma non solo: l’Inter ha in ‘gestione’ altri portieri – TS

Cordaz e Handanovic al momento sono le riserve di Onana, entrambi in scadenza di contratto. Tuttosport inserisce i loro discorsi fra quelli dei tanti portieri da valutare per il 2023.

TANTI IN PORTA – A oggi non c’è nessuno sicuro di essere il portiere dell’Inter nel 2023-2024. Nemmeno André Onana, per il quale Tuttosport non esclude un’immediata cessione (vedi articolo). In scadenza ci sono Samir Handanovic, che deve scegliere se continuare un altro anno da secondo o fare l’allenatore, e Alex Cordaz. Per il quotidiano di Torino le due situazioni sono collegate: il terzo portiere potrebbe rinnovare, ma se ne riparlerà in primavera in base alla scelta dello sloveno.

GLI ALTRI – Oltre a Cordaz e Handanovic l’Inter ha anche altri portieri in giro, sui quali dover fare delle valutazioni. Filip Stankovic, classe 2002, è andato al Volendam per giocare con continuità. La stagione finora non è certo positiva (ha subito tantissimi gol), ma l’idea sarebbe fargli fare esperienza per un altro paio di stagioni e poi riportarlo alla base. C’è poi Michele Di Gregorio, che il Monza ha riscattato in estate ma che Piero Ausilio continua a seguire. Più difficile pensare nell’immediato a Ionut Andrei Radu di ritorno all’Inter (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino