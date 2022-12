Smalling in scadenza con la Roma, Inter vigile! Affondo in un caso – TS

Chris Smalling è uno dei possibili obiettivi dell’Inter per rinforzare la difesa. Secondo Tuttosport, l’eventuale arrivo dell’inglese alla corte di Inzaghi dipende da un fattore

VIGILE – Chris Smalling ha il contratto con la Roma in scadenza a giugno. Per questo motivo, il calciatore è finito sul taccuino dell’Inter, alla ricerca di rinforzi per la difesa che potrebbe perdere diversi pezzi a giugno. L’eventuale affondo sul difensore, secondo Tuttosport, è infatti legato al rinnovo di de Vrij e l’eventuale riscatto di Acerbi dalla Lazio. In caso di addio di uno dei due, infatti, il club nerazzurro si fionderebbe sul difensore inglese, che piace per carisma ed adattabilità. E i precedenti legati a Dzeko e Mkhitaryan, secondo il quotidiano, fanno ben sperare.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino