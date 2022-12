È un Marotta ‘sfinito’ da Zhang, ritorno Juventus? Insieme ad altri 2 − CdS

Si rincorrono le voci di un possibile addio di Marotta dall’Inter per ritornare alla Juventus. Dopo il terremoto bianconero, John Elkann cercherà di ripartire da tre nomi: uno è proprio l’attuale AD nerazzurro

RIVOLUZIONE ALL’INDIETRO − Beppe Marotta nuovamente alla Juventus? Ipotesi da non scartare. John Elkann, dopo il terremoto, sta meditando alcune soluzioni per rimodellare il suo club. Tre i nomi su cui poter fare affidamento: Antonio Conte, Alex Del Piero e proprio Marotta. L’AD nerazzurro sta bene a Milano ma lo si descrive come un uomo ormai sfinito dalle complicazioni di Zhang e della proprietà nerazzurra. Inoltre professionalmente, almeno, in Italia non sembra avere eguali. Non solo, lo stesso Marotta è ancora molto apprezzato a Torino dai tifosi. Occhio dunque al clamoroso ritorno, con lui anche l’ex leggenda bianconera Del Piero e l’ex tecnico nerazzurro Conte, il quale ritornerebbe di corsa nonostante il possibile rinnovo di contratto col Tottenham.

Fonte: Corriere dello Sport − Ivan Zazzaroni