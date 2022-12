Lautaro Martinez eroe ma con la Croazia ancora out? Scaloni ha altre idee

Nonostante il rigore decisivo che ha portato l’Argentina in semifinale, Lautaro Martinez anche contro la Croazia dovrebbe partire in panchina. Infatti, il CT Scaloni ha al momento altri pensieri per la testa

ULTIME − Decisivo contro l’Olanda ai quarti di finale, Lautaro Martinez sogna una maglia dal 1′ in semifinale con la Croazia. Probabilmente dovrà accontentarsi di entrare nuovamente a gara in corso. Come riferisce TyC Sports, i dubbi al momento per il CT dell’Argentina, Lione Scaloni, sono altri e non riguardano la titolarità dell’attaccante dell’Inter. Due in particolare i dubbi che affliggono il tecnico della Seleccion: la possibilità di inserire Leandro Paredes dal 1′ a centrocampo e il ritorno da titolare di Angel Di Maria. Per il Toro si prospetta, dunque, un’altra staffetta con Julian Alvarez. Il match è in programma martedì 13.