Chiesa lontano dall’Inter, si pensa al rinnovo con la Fiorentina – SM

Federico Chiesa resta sempre un obiettivo di mercato dell’Inter, ma il giovane attaccante della Fiorentina sembra più lontano rispetto a qualche settimana fa e aumentano le ipotesi possa restare a Firenze rinnovando il suo contratto con il club toscano

Secondo “Sport Mediaset” Federico Chiesa in questo momento sembra essere più lontano dall’Inter. Il giovane attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana resta sempre un obiettivo di mercato dei nerazzurri, ma in questo momento sarebbe più propenso alla permanenza alla Fiorentina. Non sarebbe convinto della sua utilità nel modulo di Antonio Conte, ma si sarebbe soprattutto convinto della bontà del progetto della Fiorentina che infatti sarebbe pronta a fargli rinnovare il contratto con un ingaggio da 4,5 milioni di euro annui che lo renderebbe il giocatore più pagato della rosa. Inoltre, con la conseguente crisi che seguirà all’emergenza in atto, la quotazione di 70 milioni di euro data al suo cartellino lo rende praticamente inattaccabile se non attraverso alcuni scambi.