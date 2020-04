VIDEO – Tanti auguri a Roberto Carlos, i suoi gol con l’Inter

Roberto Carlos oggi compie 47 anni. Per celebrare il compleanno dell’ex terzino sinistro brasiliano rivediamo insieme i suoi gol con la maglia dell’Inter

Oggi è il compleanno di Roberto Carlos, l’ex terzino sinistro brasiliano compie infatti 47 anni. Roberto Carlos rappresenta forse uno dei più grandi rimpianti per i tifosi interisti, in una sola stagione con la maglia dell’Inter, quella 1995/96, aveva mostrato tutte le sue grandi doti tecniche e fisiche realizzando 7 gol, la maggior parte col suo micidiale sinistro, in 34 partite tra campionato e coppe. Poteva diventare un pilastro dell’Inter per gli anni a venire, ma fu ceduto al Real Madrid dopo una sola stagione per una decisione tattica dell’allora tecnico Roy Hodgson che apparve fin da subito abbastanza inspiegabile. Il tecnico inglese accusava Roberto Carlos di essere poco adatto al suo calcio dal punto di vista della fase difensiva, ma la carriera fatta dal giocatore con le maglie del Real Madrid e della Nazionale brasiliana rende palese il fatto che si sia trattato di una grave perdita per l’Inter. Come redazione di “Inter-News.it” facciamo i nostri auguri di buon compleanno a Roberto Carlos rivedendo insieme tutti i suoi gol realizzati con la maglia dell’Inter.

fonte video: canale youtube Inter070