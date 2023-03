Ceccarini: «Retegui, Inter e non solo. Onana possibile offerta e scambio»

Retegui ma non solo per l’Inter, secondo le notizie fornite da Ceccarini. Il giornalista vede già aperti diversi scenari di mercato per la prossima stagione, fra cui Onana: ne ha parlato da TuttoMercatoWeb.

LA NOVITÀ – Niccolò Ceccarini va sul nome della settimana: “Una convocazione e anche il primo gol in Nazionale per scatenare l’attenzione generale. Dopo la prima partita contro l’Inghilterra, Mateo Retegui si è conquistato un posto al sole. Oggi tutti i riflettori sono puntati su di lui ma già a gennaio l’attaccante del Tigre era entrato pesantemente nel mirino dell’Udinese. Il club friulano aveva provato a portarlo in Italia senza però riuscirci. Oggi ci sono diverse società che lo seguono. Una di queste è l’Inter ma anche la Roma è alla finestra. Per ora siamo ancora alla fase esplorativa ma in estate il discorso potrebbe diventare concreto. Molto dipenderà anche dall’eventuale richiesta del club argentino”.

GLI ALTRI – Ceccarini, esaurito il discorso Retegui, va sul resto: “E a proposito dell’Inter ci sono tante situazioni in sospeso. André Onana è ormai diventato un punto di riferimento. Da quando è diventato titolare ha suscitato molto interesse a livello internazionale. Il Chelsea potrebbe farsi avanti con un’offerta economica e una contropartita tecnica come Édouard Mendy. Intanto resta da capire cosa potrebbe succedere nel futuro di Marcelo Brozovic. Se prima era un giocatore indispensabile da un po’ di tempo a questa parte le dinamiche sono cambiate e quindi bisognerà vedere quali saranno gli scenari”.

IN BILICO – Altre possibili valutazioni, secondo Ceccarini: “Denzel Dumfries è un altro punto di domanda. L’esterno olandese resta sul mercato ma adesso bisogna capire quanto potrebbe essere la sua valutazione. L’Inter partiva da una base di 40 milioni ora però il rendimento è calato e quindi saranno molto importanti i prossimi due mesi. Anche la questione Raoul Bellanova si è riaperta. Nel senso che ancora non c’è la certezza assoluta che il giovane laterale destro venga riscattato dal Cagliari. Intanto vanno avanti i colloqui per il rinnovo di Edin Dzeko. La base per un buon esito della trattativa è un anno di contratto. L’attaccante bosniaco ha già dato la sua disponibilità. Ora però serve trovare l’accordo sull’ingaggio”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini