Borghi: «Champions League, mai più episodi come Napoli e Porto!»

Stefano Borghi su DAZN è tornato a parlare degli episodi dei tifosi bloccati fuori lo stadio a Napoli e soprattutto Porto per la partita di UEFA Champions League contro l’Inter.

DA NON RIPETERE – Stefano Borghi bacchetta l’UEFA per quanto successo ai tifosi: «In Champions League quello che è successo a Napoli e Porto non è stato tanto bello e non dovrà mai più ripetersi in futuro. Stiamo parlando del massimo torneo mondiale per squadre di club e di ottavi di finale. Di sogni, di gente che fa dei sacrifici. Parliamo di organizzazione che nel 2023 dovrebbe essere decisamente rodate e questo non va bene, è assolutamente necessario che vengano prese dei provvedimenti e solte delle azioni perché non va bene».