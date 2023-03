Inter Primavera, diversi giocatori in Nazionale! Ecco i nomi

Alcuni giocatori della Primavera dell’Inter sono impegnati con le rispettive Nazionali per match di qualificazioni agli Europei U19

BABY NERAZZURRI IN NAZIONALE – Oltre al già menzionato Kevin Zefi (qui i dettagli), anche altri giocatori appartenenti al settore giovanile nerazzurro sono ora impegnati con la propria Nazionale. I nomi sono quelli di Francesco Pio Esposito (in campo in Italia-Slovenia U19, terminata 0-0) e Silas Andersen (per lui 71′ in Ucraina-Danimarca U19). Solo panchina, invece, per Samuel Grygar in Portogallo-Repubblica Ceca.