Acerbi ancora titolare? Mancini: «Ci saranno diversi club, valutiamo»

CAMBI IN VISTA – Roberto Mancini in conferenza stampa, alla vigilia di Malta-Italia, parla delle possibili scelte di formazione. Non è scontato che ci sia Francesco Acerbi, mentre potrebbe toccare a Matteo Darmian: «Conferme contro Malta? Lo vedremo. Cambieremo diversi giocatori, un fattore dovuto anche alla stanchezza. Li valuteremo durante l’ultimo allenamento di domani per capire come stanno».