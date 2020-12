Ceccarini: “Inter, 2 rinnovi ma in 4 via....

Ceccarini: “Inter, 2 rinnovi ma in 4 via. Scambio per Lasagna, Eriksen…”

L’Inter, secondo Niccolò Ceccarini, sarà destinata ad avere un mercato di gennaio con tante operazioni soprattutto in uscita. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ipotizza uno scambio di prestiti riguardante Lasagna e la cessione di Eriksen.

BIG IN USCITA – “L’eliminazione dall’Europa è stato un brutto colpo per l’Inter. Adesso ha un solo grande obiettivo davanti a sé: provare a vincere lo scudetto. A gennaio ci saranno molti cambiamenti, almeno quattro partenze. Per Christian Eriksen si sta cercando lo scambio giusto. Il Paris Saint-Germain lo vorrebbe, e sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia anche Leandro Paredes, ma il giocatore è più propenso nel caso a tornare in Premier League. Attenzione sempre anche al Borussia Dortmund. Se l’Inter non dovesse trovare la contropartita tecnica potrebbe anche valutare l’ipotesi di un prestito fino a giugno, magari inserendo un diritto di riscatto”.

GLI ALTRI – “Anche Radja Nainggolan lascerà l’Inter. La destinazione più probabile resta il Cagliari. In uscita anche Matias Vecino e Andrea Pinamonti. E a proposito di quest’ultimo c’è una nuova ipotesi: con l’Udinese i nerazzurri potrebbero mettere in piedi uno scambio di prestiti fino a giugno con Kevin Lasagna. Molto più complicato arrivare a Olivier Giroud, che il Chelsea non ha intenzione di vendere nonostante il contratto in scadenza nel giugno 2021. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio stanno lavorando anche sui rinnovi. Dopo l’intesa ormai raggiunta con Stefan de Vrij è in arrivo anche quella con Alessandro Bastoni. Ultimi dettagli per un nuovo contratto fino al 2025″.

