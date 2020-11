Ceccarini: “L’Inter lavora per due acquisti. Sogno Conte, rebus Eriksen”

Eriksen Inter-Parma (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

L’Inter potrebbe prendere due giocatori nel corso della sessione invernale di calciomercato. Lo prospetta il giornalista Niccolò Ceccarini, che nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb” ribadisce anche un sogno di Conte e i dubbi sulla permanenza di Eriksen.

QUALE MERCATO? – “L’Inter si sta muovendo con grande anticipo per cercare di regalare ad Antonio Conte almeno un paio di innesti per la seconda parte della stagione. Il futuro di Christian Eriksen è sempre più un rebus. Nel caso di un addio già a gennaio, considerata anche la crisi economica generale, la possibilità più concreta resta uno scambio alla pari. N’Golo Kanté sarebbe il sogno di Conte, ma qui non ci sono possibilità. E allora ecco che una strada potrebbe essere quella che porta al Paris Saint-Germain e a Leandro Paredes. Il discorso potrebbe aprirsi, anche se siamo ancora in una fase embrionale”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Niccolò Ceccarini