Scariolo: “Inter, le cose verranno riequilibrate. Aspettativa sempre alta”

Sergio Scariolo

Scariolo è il commissario tecnico della Spagna di basket, nonché il vice allenatore dei Toronto Raptors in NBA. È però anche un grande tifoso dell’Inter, tanto che riuscì a seguire dal vivo la finale di Champions League del 2010 a Madrid nonostante un viaggio dalla Russia. Intervenuto in collegamento con “23” su Sky Sport 24 ha parlato delle prospettive dei nerazzurri.

RILANCIO OBBLIGATORIO – Sergio Scariolo prova a essere ottimista: «Inter favorita? Non è la squadra col budget più alto del campionato, e non è la squadra con il roster più forte del campionato. È una squadra che, per tanti nomi fra cui primo fra tutti quello dell’allenatore e della squadra, ha il destino di attirare un’aspettativa sempre probabilmente un po’ più alta rispetto al suo potenziale reale. Io credo che alla squadra, adesso, manchi qualche punto in classifica rispetto alle prestazioni. Questo sia in Champions League sia in Serie A. Mi aspetto che alla fine le cose vengano riequilibrate e si stia in alto: poi più o meno in alto le differenze vengono fatte da fattori anche imprevedibili. Pensare che l’Inter possa essere considerata favorita nel campionato italiano, o qualificata sicura in quel girone di Champions League, mi sembra sproporzionato».