Consigli per gli acquisti: Tomas Tavares (Alavés)

Tomas Tavares è la trentesima video scheda di presentazione della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Il difensore portoghese, di origini capoverdiane, è di proprietà del Benfica ma in questa stagione gioca in prestito in Liga, all’Alavés.

Nome: Tomas Franco Tavares

Data di nascita: 7 marzo 2001

Luogo di nascita: Lisbona (Portogallo)

Nazionalità: portoghese

Altezza: 187 centimetri

Posizione: difensore – terzino destro

Piede: destro

Squadra attuale: Alavés (in prestito dal Benfica)

Scadenza contratto: 30 giugno 2024

Nato a Lisbona, Tomas Tavares muove i primi passi nella Fernando Chalana Soccer club, poi nella stagione 2010-2011 entra a far parte del settore giovanile del Benfica. Da quando ha iniziato a giocare ha già cambiato parecchi ruoli, dimostrando così una buona duttilità tattica: difensore centrale, centrocampista ed esterno d’attacco, fino ad arrivare a esterno basso di destra. È questo il ruolo che, a oggi, lo sta consacrando come uno dei giovani più promettenti per la fascia. Ha militato stabilmente in tutte le selezioni nazionali giovanili portoghesi e, dopo aver militato fino all’Under-23 del Benfica, per quest’anno è in prestito all’Alavés in Spagna.

Dotato di una buona corsa e di un buon dribbling, Tomas Tavares può giocare su entrambe le fasce: a seguito della sua lunga falcata, riesce spesso ad arrivare sul fondo e mettere dei cross interessanti per le punte. Veloce e abile nel controllo della palla, può giocare in una difesa a quattro e riuscire a essere valido nella fase difensiva, dove sfrutta tutti i suoi 187 centimetri anche nel gioco aereo. Elegante nelle movenze, come quasi tutti i portoghesi, calcia in modo pulito, ha un buon lancio ed è preciso nei passaggi. Deve migliorare ancora in continuità durante il match e deve un po’ rinforzarsi dal punto di vista fisico, per poter essere più efficace nei contrasti e migliorarsi così difensivamente. È un ragazzo che ha ampi margini di crescita: dovesse pure colmare le sue piccole lacune potrebbe diventare un giocatore di caratura internazionale. Di seguito un video con alcune delle giocate di Tomas Tavares, tratto dall’account YouTube “Este é craque da Bola”.

A cura di Marco Lavalle.

